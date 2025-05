Calcio: 1-0 al Barcellona, l’Arsenal vince Champions donne

agenzia

A decidere la finale la rete di Stina Blackstenius

ROMA, 24 MAG – L’Arsenal Women ha vinto la Champions League femminile: in finale, a Lisbona, le londinesi hanno superato 1-0 le campionesse uscenti del Barcellona. A decidera la finale è stata una rete di Stina Blackstenius dopo appena sette minuti dal suo ingresso in campo. Per le Gunners si tratta del secondo titolo dopo 18 anni di attesa.

