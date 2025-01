Calcio: 2-1 al Tottenham, il derby è dell’Arsenal

agenzia

I Gunners vincono in rimonta 2-1 e inseguono il Liverpool

ROMA, 15 GEN – Va all’Arsenal il derby del Nord di Londra. I Gunners, in una gara della 21/a giornata della Premier League hanno battuto 2-1 il Tottenham: un successo in rimonta che consente alla squadra di Arteta di tornare a quattro lunghezze dal Liverpool e mettere così pressione alla capolista. Il Tottenham passato in vantaggio al 25′ con Heung-Min Son, regala prima il pari con l’autogol di Solanke (40′) e poi si fa ribaltare: la rete-vittoria dell’Arsenal al 44′ la mette a segno Trossard. Negli altri match, successo del Crystal Palace in casa del Leicester (2-0 con reti di Mateta e Guéhi) e dell’Aston Villa con l’Everton (decide la rete di Watkins). Vittoria casalinga per il Newcastle che batte 3-0 il Wolverhampton (doppietta di Isak e rete di Gordon).

