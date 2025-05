Calcio: 2-1 alla Spagna, l’U.17 donne in semifinale all’Europeo

agenzia

Vittoria vale anche pass per Mondiali. Gravina: 'straordinario'

ROMA, 11 MAG – Grazie ad una doppietta di Giulia Galli la Nazionale Under 17 femminile ha battuto 2-1 le campionesse in carica della Spagna a Torshavn (Isole Fær eer) e si é qualifica – dopo undici anni – per le semifinali dell’Europeo. Una vittoria che vale automaticamente anche l’accesso al prossimo Mondiale di categoria, in programma dal 17 ottobre in Marocco. “La qualificazione al Mondiale di categoria – ha sottolineato il presidente federale Gabriele Gravina – è un risultato straordinario che certifica una volta di più la crescita complessiva del movimento italiano. Contro delle vere e proprie corazzate, le Azzurrine hanno mostro tutto il loro valore vincendo un girone difficilissimo, anche grazie all’ottimo lavoro di Selena Mazzantini e di tutto il suo staff. Adesso sognare non è proibito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA