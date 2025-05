Calcio: 4-3 al Real, il Barcellona trionfa nel Clasico

agenzia

Blaugrana a +7 dai blancos e ad un passo da titolo Liga

ROMA, 11 MAG – Ancora una partita show con gol a raffica nel destino del Barcellona ma con un esito diverso rispetto al ko in Champions contro l’Inter. Nel Clasico decisivo per la Liga i blaugrana superano 4-3 i rivali storici del Real Madrid mettendo una ipoteca sul suo 28/o titolo spagnolo con 7 punti di vantaggio a tre giornate dal termine del massimo campionato iberico. Un match spettacolare con diversi capovolgimenti di fronte. Parte forte il Real Madrid che va in vantaggio subito 2-0 con Mbappe’ che alla fine firmerà una tripletta (5′ su rigore, 14′ e 70′), poi Yamal e compagni danno il via alla rimonta vittoriosa (19′ Garcia, 32′ Yamal, 34′ e 45′ Raphina).

