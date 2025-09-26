Calcio: 5/a vittoria di fila per il Bayern, 4-0 al Werder Brema

agenzia

Doppietta di Kane che festeggia gol n.100 con i bavaresi

ROMA, 26 SET – Quinta vittoria in cinque incontri per il Bayern Monaco che ha battuto il Werder Brema 4-0 con una doppietta di Harry Kane che ha superato le 100 reti per i bavaresi. Il Bayern è a punteggio pieno con ha 15 punti, 22 gol segnati e 3 subiti. Jonathan Tah ha aperto le marcature al 22′ minuto, mentre Kane ha protetto il Bayern da un ritorno del Werder trasformando un rigore appena prima della pausa e concludendo un contrattacco lanciato da Dayot Upamecano poco dopo l’ora di gioco (65′). Konrad Laimer ha segnato il gol del 4-0 al minuto 87. Kane – a Monaco dal 2023 – ha segnato il suo 99o e 100o gol con il Bayern nella sua 104a partita con i bavaresi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA