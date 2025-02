Calcio: 6 giocatori squalificati in serie A, tutti per un turno

agenzia

Leoni del Parma unico espulso nella 25/a giornata

ROMA, 18 FEB – Sono sei i giocatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 25/a giornata di campionato. Si tratta di Giovanni Leoni, del Parma, unico espulso “per avere un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”, Domagoj Bradadic (Verona), Robin Gosens (Fiorentina), Armando Izzo (Monza), Adam Masina (Torino) e Nicola Rovella (Lazio), che erano tutti diffidati. Quanto alle alle ammende alle società, dovrà pagare ottomila euro la Lazio “per avere suoi sostenitori intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria e per lancio di bottigliette di plastica”, quattromila la Roma, tremila il Genoa e duemila il Bologna per lancio di fumogeni, petardi e oggetti vari. Il Como pagherà duemila euro “per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo”.

