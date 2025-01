Calcio a 5: alle 20 Italia-Bielorussia a Catania, gli azzurri inseguono il pass per gli Europei

La partita

In campo ci saranno tre giocatori del club di casa

Il pienone garantito dall’entusiasmo e da una tradizione sempre crescente per il calcio a 5. Italia-Bielorussia oggi alle 20 (ingresso gratuito al palasport di corso Indipendenza) confermerà come Catania sia diventata la capitale di uno sport che sta attirando l’attenzione del grande pubblico. A fungere da traino è la Meta che ha vinto lo scudetto di futsal, la Supercoppa ed è in corsa per un altro trofeo, la Coppa Italia.

Stasera, a conferma della programmazione oculata della dirigenza rossazzurra, in campo ci saranno tre giocatori del club di casa, ovvero il capitano Carmelo Musumeci, Giovanni Pulvirenti (siciliani doc) e il sardo Michele Podda. Il commissario tecnico è un altro catanese, Salvo Samperi, che per anni ha guidato proprio la Meta Catania. “Abbiamo bisogno del pubblico e sono sicuro che il palasport sarà una bolgia – le previsioni dello stesso allenatore Samperi – per me giocare in casa la prima gara del nuovo corso azzurro è un’emozione che mi porterò dentro per tanto tempo. Serve una vittoria per inseguire le qualificazione agli Europei del 2026”.

