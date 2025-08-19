le gare
Calcio a 5: ecco il calendario della Serie A, la Meta pronta a difendere lo scudetto
I rossazzurri cominceranno il 27 settembre in Puglia. Prima sfida in casa, al PalaCatania il 4 ottobre contro il Genzano
I campioni d’Italia in carica della Meta Catania di calcio a 5 si ritroveranno in sede lunedì 25 per l’inizio della preparazione al nuovo campionato. Oggi sono stati resi noti i turni del calendario della Serie A di futsal. I rossazzurri cominceranno il 27 settembre in Puglia, nel palasport della matricola Capurso. Prima sfida in casa, al PalaCatania il 4 ottobre contro il Genzano: sarà uno dei tanti big match della stagione.
Nel mese di ottobre il confronto classico e accesissimo contro la Roma (l’11), subito dopo la trasferta di Avellino, a novembre altra partita d’alto profilo a Eboli, giorno 8, il 29 ancora fuori casa il derby del Sud a Napoli. Durante la stagione il campionato si fermerà per quattro fine settimana in modo da dare spazio alle gare della Nazionale valide per Euro 2026, la stagione regolare si concluderà il 2 maggio, poi cominceranno i play off.
Il tecnico Juanra ha commentato così il sorteggio delle gare: “Dovremo lavorare ad alta intensità da subito perchè è un calendario intenso. Nel mese di ottobre ci saranno tante partite e raggiungere la migliore condizione sarà fondamentale. Per gli impegni delle Nazionali perderemo tanti giocatori”. Ancora Juanra: “Il campionato è il nostro grande obiettivo ma vogliamo anche dimostrare tanto pure in Champions; qui sono sicuro che possiamo fare bene”.
Chi potrà contrastare la Meta due volte campione d'Italia? Ancora il tecnico rossazzurro: "Tutti hanno fame e tutti vogliono vincere il campionato, tra tutte cito Genzano, Roma e Avellino" . Queste le parole del capitano Carmelo Musumeci durante il sorteggio andato in onda su Skysport 24: "Siamo pronti ad alzare la nostra asticella anche in campo internazionale, in Champions League vogliamo migliorare e scrivere la storia. In campionato le squadre forti sono tutte pronte a giocarsi il Tricolore. Le solite sei sette squadre compresa la Meta Catania lotteranno tutte. La città di Catania ci ama e ci sosterrà per realizzare i nostri sogni".