Calcio a 5, i rossazzurri della Meta sbancano il PalaVesuvio. Il 27 giugno al PalaCatania per il Tricolore

Il match perfetto dei catanesi che stendono il Napoli 2 a 0 dominando in lungo e in largo

Gara 1 è della Meta Catania. Il match perfetto dei rossazzurri che stendono il Napoli 2 a 0 dominando in lungo e in largo e con cinismo bucano al momento giusto la porta partenopea. Adesso gara 2 venerdì 27 giugno al PalaCatania dove tutta Catania può spingere la Meta Catania verso il secondo scudetto consecutivo. Al PalaVesuvio ambiente caldo, la tifoseria partenopea 3 mila persone presenti a spingere Napoli. Di contro una Meta Catania attenta, senza Juanra in panchina con Miguel Weber a sostituirlo e senza Timm e Salamone squalificati e Anas e Dian Luka per infortunio. Nessun problema perché il rossazzurri c’erano ed erano ancora una volta sul pezzo. Gara tattica inizialmente, bloccata per lunghi tratti senza eccessivi sussulti. Bocão contro Guilhrrmao è scontro tra titani, le qualità di Borruto, Bolo, Salas contro la sagacia e la classe di Carmelo Musumeci, Pulvirenti e Turmena. Equilibrio stroncato proprio da un colpo pazzesco firmato Luis Turmena. Il brasiliano della Meta Catania calciava una punizione da distanza siderale, palo pieno, ma la sfera tornava ancora a Turmena che dalla stessa posizione ricalciava a giro spaccando la porta di Bellobuono, super gol. Meta Catania in vantaggio e Napoli che provava a reagire.

Gli etnei però difendevano bene e Siqueira era attento sulle conclusioni di Borruto e Salas. Carmelo Musumeci pero’ solito trascinatore provava sempre a bucare Bellobuono in ripartenza. Etnei con pressione forte sulla prima linea e proprio da una di queste Pulvirenti scippava la sfera a Borruto, palla a Turmena che si inventava freddo stavolta assist-man ancora per Pulvirenti per lo 0-2 del solito bomber sentenza al minuto tredici. Napoli totalmente in bambola con timidi tentativi ma con il fianco aperto alle ripartenze letali a sfiorare perfino la terza rete per i rossazzurri. Nella ripresa la Meta Catania era mentalmente e tatticamente forte, mentre Napoli non reagiva ed appariva approssimativo e confusionario. Nei primi sette minuti la Meta Catania con Carmelo Musumeci, scavetto splendido fuori di poco, Turmena, ancora bordata, e Silvestri tocco a sfiorare la porta, andava vicino al colpo del k.o. Meta Catania fantastica dove tutti danno tutto, dove Podda prova da tutti i lati, dove Pulvirenti ovunque salva sulla De Luca a botta sicura.