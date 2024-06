Calcio a 5, l’Agrigento Futsal riparte da Andrea e Mirko Franco

Sport

L’Asd Agrigento Futsal riconferma Andrea e Mirko Franco per la prossima stagione. «Siamo lieti – annuncia la società – di riconfermare lo storico capitano Andrea Franco che meglio rappresenta l’identità della squadra ed è una figura apprezzatissima dallo spogliatoio che ne ha fatto un simbolo e la colonna portante della squadra. È un giocatore con esperienza pluriennale in serie C2, carismatico e dotato di grande tecnica che ricopre il ruolo sia centrale, sia laterale».

Insieme alla riconferma di Andrea Franco, la società ha riconfermato Mirko Franco, pivot e vicecapitano della squadra.

«Mirko Franco è uno dei giocatori più esperti dello spogliatoio – dichiara la società – Rientrato la scorsa stagione, dopo due anni lontano dal campo per cause di salute, è tornato a mettere in mostra tutte le caratteristiche che l’hanno reso imprescindibile per la nostra squadra: leadership, grinta, gol e capacità di migliorare i compagni in campo».