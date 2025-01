Calcio a 5: Oratorio Cup, 500 giovani in campo a Roma

agenzia

Successo per progetto del CSI. Ora iniziative per Giubileo

ROMA, 16 GEN – Si è concluso con un grande successo il progetto Oratorio Cup – Coppa Roma 2024, un’iniziativa del CSI Roma che ha visto il coinvolgimento di 18 parrocchie di Roma e provincia in un programma ricco di eventi sportivi, formativi e aggregativi, grazie al prezioso contributo della Regione Lazio. 70 gare di calcio a 5, 440 giovani atleti in campo, 60 educatori sportivi, oltre 85 ore di formazione e momenti significativi di aggregazione, come la Notte dei Capitani e il Momento natalizio finale svoltosi presso la parrocchia San Filippo Neri di Guidonia. Sono questi i numeri di una manifestazione ideata e realizzata con l’obiettivo di valorizzare il ruolo fondamentale delle parrocchie come luoghi di riferimento per molte comunità locali. “I gruppi sportivi parrocchiali – ribadisce Daniele Pasquini, presidente CSI Roma – svolgono un ruolo fondamentale nella tenuta del tessuto sociale del territorio romano, in particolare nelle periferie dove i servizi sono di meno e molte volte l’unica proposta accessibile per ragazzi e ragazze è proprio lo sport negli oratori. Sono luoghi di riferimento, accoglienti e aperti a tutti. Garantiscono il diritto allo sport, ai meno dotati tecnicamente dal punto di vista sportivo e a coloro che vivono condizioni di marginalità economica e sociale. Lo sport, entrato nella Costituzione italiana come diritto per tutti, ha bisogno di realtà sul territorio che si impegnino a renderlo veramente un’esperienza educativa e socializzante. Questo ha fatto l’Oratorio Cup – Coppa Roma”. Forte del successo del progetto il CSI Roma è pronto a lanciare una nuova serie di iniziative, in collaborazione con la Sezione Sport e Tempo Libero della Diocesi di Roma, con FIGC e Scholas Occurrentes, che accompagnerà le parrocchie romane verso il Giubileo dello Sport, previsto per il 14 e 15 giugno 2025, Inoltre da febbraio 2025, partirà un nuovo percorso formativo rivolto a 80 allenatori, mentre a metà maggio si terrà la Jubilee Cup, un torneo di calcio a 5 che coinvolgerà 30 parrocchie e circa 700 atleti. La manifestazione si concluderà con una festa finale il 14 giugno 2025, presso il centro sportivo di Villa Flaminia a Roma, e con la messa presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro, in occasione del Giubileo degli Sportivi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA