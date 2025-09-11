Calcio: a Campobasso, Carpi e Torres il premio ‘Gentleman’

agenzia

Ai 3 club di Lega Pro riconoscimento come campioni di sportività

ROMA, 11 SET – Tre club della serie C, Carpi, Campobasso e Torres hanno ricevuto il premio ‘Gentleman’, nel corso della cerimonia per la 30/a edizione svoltasi a Milano, dal Responsabile della comunicazione di Lega Pro. A distinguersi, nel corso della precedente stagione sportiva in Serie C, sono stati i medici sociali di Campobasso e Carpi, il dottor Gabriele Salemme ed il dottor Alberto Carollo, determinanti nel salvare la vita di un tifoso colpito da un arresto cardiaco sugli spalti proprio durante la sfida tra le due squadre. Premiato, poi, il gesto di ospitalità della Torres, rappresentata dal presidente. Stefano Udassi. che ha portato il proprio saluto. Il club sardo – a seguito del rinvio delle gare per la scomparsa di papa Francesco – aveva messo a disposizione del Carpi un campo di allenamento e un mezzo di trasporto, occupandosi anche di trovare alloggio ai tifosi ospiti in vista del recupero della gara.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA