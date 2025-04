Calcio: a Lautaro Martinez premio Stampa Estera,”darò il meglio”

agenzia

Riconoscimento come 'miglior atleta straniero in Italia'

ROMA, 30 APR – Il capitano dell’Inter, Lautaro Martínez, è stato insignito del Premio Stampa Estera 2025 come Miglior Atleta Straniero in Italia, riconoscimento conferito annualmente dall’Associazione della Stampa Estera in Italia. I riconoscimenti sono stati attribuiti da un comitato composto da Dundar Kesapli, Elizabeth Missland, Baris Seckin, Alba Kepi e Maarten van Aalderen, tutti soci dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, che hanno selezionato e votato sei protagonisti dello sport italiano e internazionale, tra cui lo stesso Lautaro Martínez. “Ricevere questo premio dalla Stampa Estera è per me un grande onore – dice il capitano dell’Inter, stasera impegnato nella prima semifinale Champions contro il Barcellona -. Ringrazio di cuore il comitato sportivo e l’Associazione della Stampa Estera per questo riconoscimento. Lo sport è la mia vita, e poter condividere questa passione con i tifosi di tutto il mondo è un privilegio immenso. Continuerò a dare il massimo in campo, con impegno, rispetto e amore per questo gioco. Grazie di cuore per questo premio che porto con orgoglio”. Gli altri premiati sono stati: Premio atleta dell’anno all’Italvolley femminile oro olimpico a Parigi; poi a Simone Barlaam del gruppo Sportivo Fiamme Oro (miglior atleta paralimpico); a Jasmine Paolini, oro nel doppio a Parigi 2024 con Sara Errani (Premio atleta rivelazione); e a Manuel Bortuzzo del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e bronzo ai Giochi di Parigi (Premio Speciale). Premio alla carriera inoltre a Claudio Ranieri, allenatore della Roma e fresco di vittoria nel derby.

