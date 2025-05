Calcio: a Parma Man in dubbio per la trasferta salvezza

agenzia

I crociati non vincono fuori casa da inizio novembre

PARMA, 22 MAG – La strada della salvezza è ancora in discesa, con due punti di vantaggio su Empoli e Lecce, ma al Parma serve lo scatto finale per mettersi dietro le inseguitrici. Bergamo è l’ultima tappa di una stagione travagliata e c’è un tabù da sfatare per blindare la permanenza in A. I crociati non vincono fuori casa da inizio novembre 2024, solo 12 punti sui 33 raccolti fino ad oggi sono arrivati lontano dal Tardini. Il muro eretto contro il Napoli ha tenuto, servirà un’altra grande prova difensiva contro l’attacco dell’Atalanta, il secondo del campionato con 76 reti all’attivo. Chivu potrebbe riconfermare in blocco la linea a cinque vista contro il Napoli preferendo Balogh a Valenti, di rientro dalla squalifica. Con l’ungherese dovrebbero giocare Delprato e Valeri sulle fasce, Circati e Leoni in mezzo: quest’ultimo dovrebbe stringere i denti nonostante qualche acciacco. Davanti confermati Bonny e Pellegrino, da valutare chi sarà tra Hernani, Bernabè o Ondrejka a legare centrocampo e attacco. Per ora il brasiliano è l’ipotesi più probabile, il catalano è un opzione a gara in corso. In mediana Keita e Sohm sono confermati. La preparazione prosegue al Mutti Training Center di Collecchio: ancora in forte dubbio la presenza di Man che accusa un problema alla caviglia. Ai box Mihaila e Cancellieri, Estevez e Vogliacco potrebbe andare in panchina per entrare solo in caso di emergenza. Salvi in caso di vittoria, i crociati corrono il rischio spareggio solo in caso di pareggio con l’Atalanta e contemporaneo doppio successo di Empoli e Lecce. Sarebbe B diretta in caso di sconfitta a Bergamo solo se vincessero anche Lecce ed Empoli. Tra le possibili combinazioni di risultati sui tre campi salvezza la casistica sorride ai crociati in 25 occasioni su 27. Fare calcoli non aiuta ma può dare la serenità giusta per chiudere la stagione al meglio.

