Calcio: a Vincenzo Italiano il Premio Bulgarelli

"Che onore. A bocce ferme parlerò di futuro con il Bologna"

BOLOGNA, 19 MAG – Vincenzo Italiano ha ricevuto a Bologna, in Sala Borsa, il Premio Bulgarelli, dopo la conquista della Coppa Italia nella finale di Roma contro il Milan. “Ricevere un premio così prestigioso, col nome di Bulgarelli, è un onore straordinario. Aver mosso trentamila bolognesi e aver li visti festeggiare mi fa venire ancora i brividi. E’ un successo che ci rende orgogliosi, c’è una gioia enorme per aver riportato un trofeo a Bologna” le parole di Italiano. A breve il tecnico parlerà anche del proprio futuro con la dirigenza, che ha proposto un prolungamento con adeguamento del in scadenza nel 2026: “Oggi non parliamo di questo. C’è un rapporto fantastico con la società, ci siamo visti tempo fa e c’è l’accordo di riparlarne a bocce ferme. Parleremo del futuro con calma. Adesso pensiamo a festeggiare”.

