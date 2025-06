Calcio: Abodi, Agenzia indipendente operativa entro primi agosto

agenzia

Ministro 'Quanto successo in Serie B è la tempesta perfetta'

ROMA, 11 GIU – “Noi dobbiamo solo dare attuazione nei prossimi gironi alla norma che ha previsto la costituzione dell’agenzia indipendente che collaborerà con la federazione in un’ottica esterna e terza”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante ‘Quo Vadis, Roma?’ al MAXXI parlando del caos in Serie B dopo quanto successo con il Brescia. “Entro i primi di agosto sarà operativa l’agenzia e noi inizieremo a collaborare nel rispetto dei ruoli – ha aggiunto -. Se poi ci sarà bisogno di un’ulteriore norma lo faremo in concordia con la federazione, ma senza invasioni di campo”. Abodi ha poi concluso: “Quanto successo in B è la tempesta perfetta e quello che è successo oggi con la definizione ultima della classifica del campionato è il giusto epilogo di una situazione che mi auguro sia irripetibile”.

