Calcio: Abodi ‘betting e pubblicità? Ci stiamo lavorando’

Il ministro dello Sport, 'cerchiamo ampio consenso"

ROMA, 27 FEB – “Ci stiamo lavorando”. Risponde così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in merito al lavoro della VII Commissione del Senato sulla riforma del mondo del calcio, e in particolare sulla reintroduzione della pubblicità delle scommesse sportive e di una percentuale del ‘betting’ da destinare agli organizzatori degli eventi sportivi. “Cerchiamo ampio consenso”, ha sottolineato Abodi.

