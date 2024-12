Calcio: Abodi ‘in manovra ci sarà prelievo su scommesse’

agenzia

Ministro: 'da definire percentuale e finalità'

ROMA, 14 DIC – “Ci sarà certamente una percentuale di prelievo sulle scommesse, da capire quanto sarà perché la finanziaria é in evoluzione, ma è significativo che ci sarà. E la finalizzazione terrà conto delle priorità sociali”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, parlando della possibilità di inserire in manovra una percentuale sulle scommesse da destinare al mondo calcio. “Il fatto degli stadi é quasi indipendente rispetto a questa percentuale, c’è un gruppo di lavoro che sta lavorando sulla costituzione di un fondo equity che non sarà finanziato dalla manovra ma con altri strumenti e interverrà per contribuire a quella componente tecnologica che sarà necessariamente presente in tutti gli stadi”, ha concluso.

