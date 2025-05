Calcio: Abodi ‘nomina commissario stadio nel mese di maggio’

agenzia

'Sappiamo chi è, c'è riservatezza finché decreto non è emanato'

ROMA, 04 MAG – “La nomina del commissario avverrà nel mese di maggio attraverso un decreto sport che stiamo confezionando e mi auguro che questa iniziativa, che serve a tutte le amministrazioni, possa dare maggiori certezze”. Lo ha detto il minino per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante un punto stampa allo stadio Ferraris di Genova. “Mi auguro che questo consenta anche a Genova in tempi brevi di risolvere il problema perché questo stadio ha bisogno di modernità”, ha aggiunto. E poi ancora: “Il commissario si sa già, altrimenti sarebbe grave, ma c’è una forma di riservatezza perché fin quando il decreto non sarà emanato tutto è modificabile”. Abodi ha poi concluso: “Come ministero dello sport stiamo lavorando con il Mef, ma per noi la visione è chiara, una struttura come questa (Ferraris, ndr), così come tutte quelle degli stadi italiani, devono essere riqualificate tendenzialmente con investimenti dei privati. Noi mettiamo il capitale amministrativo, quello della semplificazione che vale molto di più delle risorse pubbliche in questo paese”.

