Calcio: Aboukhlal ‘Toro una grande squadra, è la scelta giusta’

agenzia

Il marocchino classe 2000 sarà un nuovo giocatore granata

TORINO, 28 LUG – “Sono pronto a cominciare: il Toro è una grande squadra, un club con una grande storia e penso che sia la scelta giusta per me venire qui”: sono le prime dichiarazioni di Zakaria Aboukhlal da nuovo giocatore granata. L’attaccante marocchino, classe 2000, è stato intercettato dai microfoni di Sky dopo essersi sottoposto alle visite mediche e aver firmato il contratto che lo legherà al club del presidente Urbano Cairo. E’ stato prelevato a titolo definitivo dal Tolosa in un’operazione da circa 10 milioni di euro, comprensivi di bonus.

