Calcio: accordo con il Qatar, Lopetegui è il nuovo ct

agenzia

Lo spagnolo ha firmato un contratto fino al 2027

ROMA, 01 MAG – Julen Lopetegui riparte da una nazionale. Lo spagnolo ex allenatore tra gli altri del Real Madrid è il nuovo ct del Qatar e prende il posto del suo connazionale, Luis Garcia: l’annuncio è arrivato dalla stessa federcalcio qatariota che ha scritto sui social “Pronti per un nuovo capitolo. Benvenuto Lopetegui”. “Sono pronto” le parole del tecnico nel video postato. Il 58enne spagnolo ha firmato un contratto fino al 2027, anno della prossima Coppa d’Asia in Arabia Saudita, dove il Qatar è due volte campione in carica. Ex portiere del Real Madrid e del Barcellona, ;;Lopetegui guiderà il Qatar nelle qualificazioni per i mondiali 2026. L’esordio in panchina + previsto il 5 giugno in casa contro l’Iran, seguita da una trasferta in Uzbekistan il 10 giugno. Da ct ha già allenato la Spagna (2016-2018) ottenendo 14 vittorie, sei pareggi e nessuna sconfitta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA