Calcio: accordo Conceiçao-Marsiglia, si studiano i dettagli

Secondo L'Equipe l'epilogo della trattativa è in dirittura

ROMA, 12 GIU – Continua il lento ma costante avvicinamento di Sergio Conceiçao alla panchina del Marsiglia. Dopo lo stop della scorsa settimana, quando il tecnico portoghese ex Porto si è preso qualche giorno di riposo, sono ripartite le trattative con il club – secondo L’Equipe – con buone probabilità di giungere ad un accordo in breve tempo, una volta risolti i dettagli sulla composizione dello staff tecnico richiesto da Conceiçao. Il quale avrebbe assicurato alla dirigenza dell’OM di non avere trattative in corso con altre società.

