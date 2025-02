Calcio: ad arbitro Colombo premio in memoria di Stefano Farina

agenzia

Zappi 'Colombo si sta affermando in campo nazionale ed europeo'

ROMA, 12 FEB – Durante la conferenza stampa stampa in Federcalcio che ha annunciato il vincitore del Premio Enzo Bearzot, l’AIA, come da tradizione, ha contestualmente svelato l’assegnatario del premio intitolato alla memoria di Stefano Farina. Il premio è andato ad Andrea Colombo della sezione di Como e a comunicare il vincitore è stato il presidente dell’AIA, Antonio Zappi. “Avevamo diversi prospetti, ma Colombo è uno degli arbitri che si sta maggiormente affermando in campo nazionale e internazionale. Essendo poi il premio intitolato a Farina e dovendo individuare delle caratteristiche di Colombo che richiamano la storia di Stefano, la sua attitudine allo studio è preziosa per l’evoluzione della figura arbitrale. La riservatezza è anche un’altra caratteristica che mi piace portare in risalto di Andrea, oltre alle sue capacità tecniche. Guardate la tempestività nelle decisioni si Colombo, è qualcosa di sorprendente”, le parole del n.1 AIA. Da quest’anno, inoltre, il Premio Bearzot si arricchisce anche della presenza di un riconoscimento ai giornalisti dedicato alla memoria del compianto Gian Paolo Ormezzano, storico inviato de “La Stampa”, direttore di Tuttosport e una delle grandi firme di Famiglia Cristiana, scomparso lo scorso 26 dicembre 2024. Il premio è stato assegnato a Elisa Chiari di Famiglia Cristiana.

