Calcio: Adams, ‘scegliere il Toro è stato molto semplice’

agenzia

Lo scozzese: "Città bellissima, mi sto trovando bene"

TORINO, 27 SET – “La scelta di venire è stata semplicissima, sono convinto che sia stata quella giusta: sto apprezzando tutto di questa nuova avventura, è stato bello segnare all’esordio contro l’Atalanta davanti ai nostri tifosi”: uno degli acquisti estivi del Torino, Ché Adams, ha parlato ai canali ufficiali del club. “Avevo parlato con Vagnati per diverse settimane, poi anche con il mister – ha aggiunto lo scozzese – e ho capito che avevano le stesse mie visioni: mi sto godendo ogni momento anche con l’aiuto dei miei compagni”. Il nome ‘Ché’ ha incuriosito tutti: “Sono nato nel periodo in cui sono stati ritrovati i resti di Che Guevara, mie genitori mi hanno chiamato così in suo onore – ha rivelato il classe 1996 – e amo trascorrere tempo in famiglia, ho una bimba molto piccola”. E sulla nuova città: “E’ molto diversa da Southampton, ma Torino mi piace tanto e ci sono diverse attrazioni da visitare – ha concluso Adams – da piazza San Carlo che è bellissima a piazza Castello e i Giardini Reali. Il cibo? Qui davvero non puoi sbagliare…”.

