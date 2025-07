Calcio: Addai, al Como per raggiungere grandi risultati

agenzia

Fabregas, ha qualità di alto livello e qui potrà crescere ancora

MILANO, 04 LUG – Jayden Addai è un nuovo giocatore del Como. L’attaccante olandese è stato acquistato dall’AZ Alkmaar. Nonostante abbia solo 19 anni, il giocatore “ha già dimostrato di possedere qualità ad alto livello – sottolinea mister Cesc Fabregas, ufficializzando l’acquisto sul sito del club -. Crediamo che il Como sia il posto perfetto per lui per crescere e migliorare. Siamo entusiasti di averlo con noi”. Cresciuto nel settore giovanile dell’AZ, Addai ha esordito in Eredivisie la scorsa stagione e ha fatto parte della squadra dell’AZ che ha vinto la UEFA Youth League, dopo aver già segnato 15 gol in Eerste Divisie con lo Jong AZ. “Sono davvero felice di essere qui e di poter vestire la maglia di un club prestigioso come il Como 1907 – afferma il giocatore sul sito internet della società -. Qui c’è un progetto ambizioso e non vedo l’ora di dare il mio contributo per raggiungere insieme grandi risultati. Sarà la mia prima esperienza lontano da casa, ma sto già trovando il mio equilibrio e sono molto fiducioso e determinato. Como è un posto speciale. Sono stato sul Lago l’anno scorso e l’ho trovato incantevole: clima piacevole, ottimo cibo, un posto dove si sta davvero bene”. Dopo gli acquisti di Rodriguez e Baturina, con Addai il Como prosegue dunque la costruzione della rosa per la prossima stagione, in cui il club vuole alzare l’asticella e dare a Fabregas i giocatori giusti per puntare all’Europa.

