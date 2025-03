Calcio: addio a Nico Hidalgo, l’ex Juve muore a 32 anni

agenzia

Lo spagnolo sconfitto dal cancro,nel 2022 si era dovuto ritirare

ROMA, 01 MAR – Il calciatore spagnolo Nico Hidalgo è morto a 32 anni, dopo aver lottato contro il cancro ai polmoni, Il centrocampista, che si era ritirato nel 2022 proprio a causa della malattia, era emerso nelle giovanili del Granada fino ad approdare nella prima squadra, nel 2014 era stato acquistato dalla Juventus senza però mai giocare. Tra le maglie vestite quella di Cadice, poi ha firmato per il Racing de Santander e ha chiuso nell’Extremadura UD. Tra i messaggi di cordoglio quello del Cadice: “Nico Hidalgo ci ha lasciato. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua gioia. La tua lotta è il nostro esempio. Riposa in pace”, ha pubblicato il club sui social.

