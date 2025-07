Calcio: Ahanor, “Genoa sempre un posto speciale nel mio cuore”

agenzia

Operazione da oltre 20 milioni di euro tra parti fisse e bonus

GENOVA, 04 LUG – Honest Ahanor, l’esterno sinistro di 17 anni, è nato infatti il 23 febbraio 2008, protagonista del trasferimento record dal Genoa all’Atalanta, ha salutato con un lungo ed emozionato messaggio sui social i tifosi del Genoa e tutto l’ambiente rossoblù. “Grazie Genoa perché con te ho mosso i primi passi nel mondo del calcio – ha scritto Ahanor che con i rossoblù ha esordito in serie A raccogliendo in stagione ad appena 16 anni ben 6 presenze -. Grazie Genoa perché con te ho imparato quanto sia bello questo sport, questi colori a cui sarò eternamente grato e per sempre legato. Grazie Genoa perché con te ho realizzato i primi due sogni che avevo da bambino…esordire nel nostro stadio e segnare un gol con la nostra maglia”. Ahanor, con la cessione che si è finalizzata oggi dal Genoa all’Atalanta, è diventato il 2008 pagato di più nei trasferimenti calcistici mondiali. Al Genoa infatti andranno 17 milioni di parte fissa, 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 variabili. Inoltre il club rossoblù otterrà il 5% in caso di futura cessione da parte dell’Atalanta ad un altro club. Il giovane laterale ha voluto poi ringraziare anche i tecnici che lo hanno lanciato in serie A e non solo. “Grazie a tutte le persone che mi hanno visto crescere, a tutti i maestri che ho avuto nel bellissimo percorso con il settore giovanile. Grazie a mister Vieira, mister Gilardino, a tutti i dirigenti e presidenti che hanno sempre creduto in me supportandomi nei momenti belli ma anche nei momenti più difficili”. “Sono di Genova, cresciuto qui con l’atmosfera genoana e non è mai facile salutarsi – ha poi concluso -, ma sappiate che il Genoa avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore. e soprattutto non è mai un addio ma sono un arrivederci….forza Genoa sempre”.

