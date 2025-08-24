Calcio: al Bologna il giovane attaccante inglese Rowe

agenzia

Ufficiale l'acquisto dall'Olympique Marsiglia

BOLOGNA, 24 AGO – Il Bologna ufficializza l’acquisto dall’Olympique Marsiglia dell’attaccante inglese Jonathan Rowe, 22 anni. Londinese, cresciuto nell’Acfc Wembley, nel 2014 entra a far parte del settore giovanile del Norwich City e nell’ottobre 2021 firma il suo primo contratto da professionista passando in prima squadra, dove esordisce il 28 dicembre dello stesso anno diventando il giocatore più giovane a disputare una gara di Premier League con il Norwich. Nell’agosto 2024 si trasferisce all’Olympique Marsiglia: saluta ora il club francese dopo una stagione chiusa al secondo posto della Ligue 1 e 31 presenze, 3 gol e 4 assist. Diverse presenze con la maglia della Nazionale U21, conta anche un trofeo di categoria: l’Europeo vinto quest’anno segnando la rete decisiva in finale contro la Germania.

