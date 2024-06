Calcio: Al-Khelaifi, la Juventus rientrerà nell’Eca

agenzia

"Porta sempre aperta a chi crede negli interessi collettivi"

ROMA, 01 GIU – La Juventus ha chiesto di rientrare nell’Eca, l’associazione dei club europei di calcio, da cui era stata esclusa dopo l’adesione al progetto della Superlega. “Siamo lieti che la Juventus si unisca alla famiglia del calcio europeo. La porta dell’Eca è sempre aperta ai club che credono negli interessi collettivi, nelle riforme progressiste e nel lavorare in modo costruttivo con tutte le parti interessate”, ha commentato il presidente dell’associazione, Nasser Al-Khelaifi, dopo aver dato la notizia nel corso del Comitato esecutivo che si è riunito a Londra. Il club bianconero poco meno di un anno fa aveva annunciato di aver avviato le procedure per l’uscita dal progetto della Superlega, chiudendo un capitolo aperto nell’aprile 2021. Il 21 di quel mese, undici grandi club europei, tra cui appunto la Juve, il Milan e l’Inter, aderirono all’iniziativa ma dopo la reazione dell’Uefa, delle leghe nazionali e dei tifosi, la gran parte si sfilò. Rimasero a sostenerlo gli irriducibili, il Real Madrid, il Barcellona e la società torinese, che ora ha terminato il suo processo di uscita. Nell’incontro di Londra, cui hanno partecipato anche il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, e il segretario generale della Fifa, Mattias Grafstrom, è stato presentato anche un aggiornamento sulle proposte di riforma della governance, che vedrà una semplificazione della struttura associativa verso un modello più inclusivo sotto lo slogan “Appartenenza per tutti”.

