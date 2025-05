Calcio: al via le finali della XXI edizione della Oratorio Cup

agenzia

Torneo CSI inizia sabato al Salaria Sport Village di Roma

ROMA, 08 MAG – Il Salaria Sport Village si prepara le fasi finali della XXI edizione della Oratorio Cup, il torneo di calcio giovanile organizzato dal Csi Roma, quest’anno dedicato al ricordo di Papa Francesco. Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, con un’appendice domenica 18, avranno luogo le fasi finali della XXI edizione della Oratorio Cup, stagione 2024/2025, un evento calcistico organizzato dal Csi, Centro Sportivo Italiano – Comitato di Roma, che coinvolgerà oltre 200 squadre, 2400 atleti e oltre 3000 accompagnatori al seguito, provenienti da parrocchie e oratori della provincia di Roma. Nel corso del lungo appuntamento di sport si disputeranno oltre 100 partite che alla fine daranno vita alle graduatorie finali delle varie categorie: Under 8, Under 9, Under 10, Under 11, Under 12, Under 13, Under 14, Under 15, e per concludere la categoria OP e Amatori. “Quest’anno più che mai – afferma Daniele Pasquini, presidente del CSI Roma – riemerge con forza il ricordo di quel 7 giugno 2014, quando Papa Francesco, grande appassionato di sport, all’inizio del suo pontificato incontrò il Csi in piazza San Pietro. In quell’occasione lanciò una sfida alla nostra Associazione: “È bello quando in parrocchia c’è il gruppo sportivo, se non c’è manca qualcosa. Ma questo gruppo sportivo deve essere impostato bene, in modo coerente con la comunità cristiana”. L’Oratorio Cup del CSI Roma raccoglie ogni anno e oggi ancora di più questa sfida: aiutare gli oratori e le parrocchie a sviluppare una progettualità educativa attraverso lo sport”. La Oratorio Cup rappresenta l’essenza dello sport promosso dal Csi: un’iniziativa educativa e formativa pensata su misura per parrocchie, oratori e istituti religiosi. Oltre all’attività sportiva per i giovani, il torneo offre percorsi formativi per dirigenti, educatori e allenatori, confermandosi non solo un campionato, ma un vero e proprio progetto educativo che unisce tutte le età in un grande spirito di comunità. Ottimi i numeri della stagione che si sta concludendo: oltre 200 squadre, 2600 atleti, 450 educatori e 1400 partite giocate.

