Calcio: al via ritiro Roma, Gasperini e squadra a Trigoria

agenzia

Giocatori e staff iniziano la preparazione per nuova stagione

ROMA, 13 LUG – La Roma ha ufficialmente iniziato la stagione 2025/26. E’ scattato, infatti, il ritiro della squadra giallorossa con il tecnico, Gian Piero Gasperini, tra i primi a varcare i cancelli del centro sportivo giallorosso, seguito poi dai giocatori e anche dal nuovo direttore sportivo, Frederic Massara. Ad attenderli, fuori dal quartier generale della Roma, circa 200 tifosi che hanno acclamato sia i calciatori, sia il tecnico e il direttore sportivo con tanto di cori e applausi al passaggio delle loro auto. Una domenica divisa tra visite, pranzo tutti insieme e test per la truppa giallorossa, con la squadra a ritrovarsi nel centro sportivo per iniziare a gettare le basi per quella che sarà la nuova stagione.

