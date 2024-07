Calcio: al via stagione Roma, assente Karsdorp

agenzia

Presente Dybala, assenti i nazionali

ROMA, 07 LUG – Riparte la stagione della Roma con l’appuntamento fissato per oggi a Trigoria per le 17. Tanti gli assenti per via degli impegni con le rispettive nazionali tra Copa America ed Europeo, per questo De Rossi ai big della rosa ha dovuto aggregare tanti giovani, tra cui anche il neo acquisto Sangaré. Fuori il centro sportivo un centinaio di tifosi che hanno visto sfilare Svilar, Boer, Smalling, Angeliño, Darboe, Bove, Baldanzi, Dybala e Abraham. Non Karsdorp che disporrà di un giorno in più e farà il suo ritorno domani. Oggi, intanto, una prima sgambata a Trigoria, poi la notte passata nel centro sportivo e la doppia seduta di domani. Test al mattino presto e lavoro atletico e tattico al pomeriggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA