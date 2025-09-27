Calcio: Allegri, contro il Napoli per noi è un test di crescita

agenzia

'Leao è recuperato ma non so quanta autonomia abbia'

MILANO, 27 SET – “È una bella partita, un test importante. Siamo in una buona condizione fisica e mentale e abbiamo recuperato anche Leao. Affrontiamo la partita sapendo le difficoltà, servono 100 minuti fatti bene. Test per fare un altro passettino avanti. Un test di crescita”: lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Napoli. L’allenatore non si sbilancia sull’impiego del portoghese che non dovrebbe comunque partire titolare: “Leao non so quanta autonomia ha. È fermo da 45 giorni con lavori differenziati e ha fatto due allenamenti con noi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA