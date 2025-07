Calcio: Allegri, Leao straordinario e farà grande stagione

agenzia

'Felice che Maignan sia rimasto al Milan, è capitano rossonero'

MILANO, 07 LUG – “Leao è un giocatore straordinario, sicuramente farà una grande stagione. Va verso l’età della maturazione, gli anni più importanti per un giocatore sono quelli dai 26 ai 30 anni. Credo sia più responsabile. Ci sono tutti i presupposti per fare bene”: lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione. “Stamattina ho visto i giocatori, sono molto contenti. Sono contento che Maignan abbia scelto di rimanere, è il capitano. Uno dei migliori portieri in Europa. Brava la società a trattenerlo”, aggiunge poi l’allenatore rossonero.

