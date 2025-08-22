Calcio: Allegri, otto squadre per titolo ma Napoli favorito

agenzia

'Serve velocità da crociera, Milan deve tornare in Champions'

MILANO, 22 AGO – “Ci sono almeno otto squadre per lo scudetto, però come sempre la favorita è chi ha vinto il campionato precedente. Bisognerà essere molto bravi mantenendo un equilibrio”: lo dice Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida del suo Milan contro la Cremonese a San Siro, prima di campionato. “Io dico sempre che in campionato bisogna viaggiare come una crociera. Non bisogna andare troppo veloce – spiega -, ma rimanere costanti. L’anno prossimo lo sappiamo tutti: dobbiamo tornare a giocare la Champions, e questa cosa potremo farla solo curando voglia, lavoro e dettagli in allenamento. Serve rispetto per tutti. Tutte le partite saranno difficili”.

