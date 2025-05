Calcio: all’Inter il premio “Costruiamo Gentilezza nello sport”

agenzia

Consegnato al presidente nerazzurro Marotta

ROMA, 08 MAG – L’Inter ha ricevuto il premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”, ideato da Ussi Toscana con la collaborazione dell’associazione “Cor et Amor”, nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza” che valorizza gesti e progetti di gentilezza attraverso lo sport. Il riconoscimento è stato consegnato al presidente Giuseppe Marotta dalle ambasciatrici di “Costruiamo Gentilezza”, Gaia Simonetti e Chiara Castellani, per i progetti sociali e di inclusione messi in campo dal club nerazzurro per diffondere la cultura della gentilezza. La segnalazione è arrivata dai bambini che indicano club o personaggi dello sport che si sono contraddistinti in percorsi di gentilezza attraverso lo sport. Il premio, il cui simbolo è la maglia di ambasciatore alla gentilezza, ha preso ispirazione dal gesto del cuore del portiere azzurro e del Tottenham, Guglielmo Vicario, che fu tra i primi ad accogliere ed ospitare una famiglia fuggita dalla guerra. Nel corso di primi tre anni di vita del riconoscimento sono stati premiati: Claudio Ranieri, Anna Astori, Federica Cappelletti, Elisabet Spina, Daniele Cassioli, Pisa Sporting Club, U.S. Sassuolo Calcio, Tennis Giotto Arezzo per l’installazione di panchine rosse davanti ai campi da gioco. Nel retro della maglia, campeggia la frase di Mandela, scelta dai bambini: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA