Calcio: amichevoli; Fiorentina-Hull City 2-2

agenzia

A segno per i viola Dodo e Kean. Trattativa per Tessmann

FIRENZE, 30 LUG – La Fiorentina ha pareggiato 2-2 l’amichevole contro l’Hull City, a segno Dodo nel primo tempo e Kean nella ripresa, poi la rimonta degli inglesi con Omur e Longman. Contro la formazione di II Divisione i viola hanno concluso la tournée in Inghilterra che li ha visti disputare tre amichevoli comprese quella pareggiata con il Bolton (1-1) e quella persa con il Preston 2-1. La squadra di Raffaele Palladino rientrerà a Firenze domani e dopo un giorno di riposo riprenderà ad allenarsi il 2 agosto al Viola Park dove domenica affronterà un altro test, stavolta contro i francesi del Montpellier (Ligue 1). Intanto sono attesi domani al centro sportivo per iniziare la preparazione Martinez Quarta che ha deciso di anticipare il rientro dalle vacanze dopo il successo della Coppa America con l’Argentina, e Sofyan Amrabat reduce dall’esperienza in prestito al Manchester United che al momento non ha deciso di riscattarlo: il centrocampista marocchino comunque è destinato a lasciare Firenze nuovamente. Tra domenica e lunedì prossimi è annunciato Nico Gonzalez al centro da tempo di voci di mercato: le ultime lo accostano all’Atalanta e alla Juventus. Per la Fiorentina la valutazione dell’esterno argentino non è inferiore ai 40 milioni di euro. Riguardo alle entrate, il nome più caldo al momento è quello del centrocampista statunitense del Venezia Tanner Tessmann, classe 2001, attualmente impegnato con la propria selezione alle Olimpiadi di Parigi: il giocatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento (pronto per lui un contratto di 5 anni) e fra i due club l’intesa appare vicina per una cifra intorno ai 5-6 milioni. Vanno però ancora definite diverse questioni riguardanti gli agenti. Tra i possibili obiettivi della Fiorentina per il centrocampo figurano inoltre lo juventino McKennie, Lovric dell’Udinese e Casadei del Chelsea.

