Calcio: amichevoli: Fiorentina sconfitta 2-1 contro il Preston

agenzia

Kouame sbaglia un calcio di rigore, Kean colpisce due pali

FIRENZE, 27 LUG – Allo stadio Deepdale il Preston ha battuto per 2-1 la Fiorentina nella seconda amichevole dei viola nel ritiro estivo in Inghilterra. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 23′ con Lindsay che riprende sottoporta una corta respinta della difesa viola, il pareggio della Fiorentina arrivava al 31′ con una punizione dal limite dell’area; il gol vittoria del Preston arrivava in chiusura del primo tempo (43′) con Keane che batte Christensen con un tiro forte e preciso. Nella ripresa da segnalare per la Fiorentina un rigore fallito da Kouame, che si era procurato lo stesso giocatore, che ha colpito il palo alla sinistra di Woodman mentre nel finale di gara Kean in due minuti ha prima colpito una traversa e poi il palo con il portiere del Preston in uscita.

