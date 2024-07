Calcio: amichevoli; la Lazio batte 3-0 l’ Hansa Rostock

agenzia

A segno Zaccagni, Castellanos e Tchaouna

ROMA, 27 LUG – La Lazio batte 3-0 l’Hansa Rostock in amichevole e porta a casa il terzo successo in quattro amichevoli disputate finora. Ad aprire le marcature ci pensa Zaccagni che, in chiusura di prima tempo, sfrutta l’assist di Castellanos per battere il portiere avversario e portare avanti i suoi. Nella ripresa, poi, ci pensa proprio Castellanos, servito da Guendouzi, a trovare il raddoppio mentre nel finale chiude il match Tchaouna concludendo una grande azione triangolando con Castellanos e, di destro, battendo Uphoff piazzando il pallone sotto la traversa.

