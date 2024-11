Calcio: amichevoli; l’Italia U.21 pareggia 2-2 con l’Ucraina

agenzia

Nunziata: "Bene per 45', ma il bilancio del 2024 è positivo"

ROMA, 19 NOV – Un’altra prova in parte convincente, ma un altro 2-2 dopo quello di venerdì a Empoli contro la Francia. A La Spezia sotto gli occhi del Ct della Nazionale A Luciano Spalletti, anche il secondo test contro l’Ucraina è finito in parità, con la Nazionale Under 21 in questo caso due volte in vantaggio con Giovanni Fabbian e Pio Esposito ma due volte raggiunta dall’unica avversaria capace di battere l’Italia in questo biennio. Si chiude quindi con due pareggi la finestra di novembre, la prima delle due a disposizione di Carmine Nunziata (la seconda a marzo) per lavorare in vista della fase finale dell’Europeo in Slovacchia (sorteggio martedì 3 dicembre a Bratislava). “Abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo giocato bene, triangolando bene e tenendo il possesso della palla – le parole di Nunziata -. Nel secondo abbiamo iniziato come il primo, poi con i cambi ho cercato di dare più freschezza ma abbiamo commesso troppi errori a livello tecnico. Ci siamo allungati, non siamo più stati squadra. Può capitare, ma questa cosa ci deve servire per il futuro”. Quella contro l’Ucraina è stata l’ultima partita del 2024: “Il bilancio dell’anno è positivo: ci siamo qualificati per l’Europeo e queste due amichevoli sono state molto formative. Dobbiamo andare avanti nel nostro percorso cercando di migliorare ed evitare di commettere gli errori dell’ultima mezzora di oggi”.

