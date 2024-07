Calcio: amichevoli; Roma ko, il Tolosa vince 1-0 a Trigoria

agenzia

Decisivo per il risultato il gol firmato da Gboho

ROMA, 27 LUG – La Roma, dopo il pari contro il Kosice in terra slovacca, perde in casa davanti al Tolosa. A Trigoria, infatti, sono i francesi a portare a casa il risultato battendo i giallorossi per 1-0. Decisivo, ai fini del successo ospite, il gol di Gboho che prima calcia addosso a Svilar, poi però ribadisce in porta per la rete che vale la vittoria. Nel finale, poi, le speranze giallorosse di rimonta si spengono sul palo, colpito da Smalling. Per la Roma, alla terza amichevole nel giro di dieci giorni, arriva quindi la prima sconfitta del pre campionato anche se De Rossi può sorridere, al di là del risultato, per aver ritrovato Dybala, in campo per 45 minuti, e Abraham, entrato nella ripresa così come Smalling.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA