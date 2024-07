Calcio: As, l’Atletico “sorpreso” dall’addio di Morata

agenzia

Il club sarebbe stato informato dal giocatore ieri pomeriggio

ROMA, 17 LUG – L’Atletico Madrid è rimasto “sorpreso”‘ dalla decisione di Alvaro Morata di passare al Milan. Lo scrive As, aggiungendo che l’attaccante ha contattato il club biancorosso solo ieri per annunciare la sua partenza, quindici giorni dopo aver lanciato un tweet nel quale diceva che “il suo sogno era vincere con l’Atletico”. Nemmeno il Milan si sarebbe fatto vivo con i Colchoneros, scrive il giornale spagnolo. Martedì, alle 15, Morata ha inviato un messaggio a Miguel Angel Gil, amministratore delegato, e Carlos Bucero, direttore generale – secondo la ricostruzione di As – chiedendo di incontrarli. Voleva che fossero i primi a sapere, quando sarebbe stata presa la decisione. L’incontro si è svolto allo stadio Wanda Metropolitano e in un clima di affetto e stima reciproca, ma è stato comunque una sorpresa per l’Atletico poiché, nonostante i dubbi espressi in diverse interviste, né Morata, né il suo entourage avevano informato il club che se ne sarebbe andato.

