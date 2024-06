Calcio: Assegnato a Sardelli il premio ‘Alessandro Rialti’

agenzia

Oggi la cerimonia, a consegnarlo l'ex dirigente Pino Vitale

FIRENZE, 04 GIU – E’ stato assegnato al giornalista di Radio Bruno e collaboratore di Repubblica Giovanni Sardelli il premio ‘Alessandro Rialti’ indetto dall’Associazione Amici di Ciccio per ricordare il grande giornalista fiorentino scomparso il 5 aprile 2020 a 69 anni, riservato ai cronisti Under 45 che si occupano della squadra viola. La consegna del premio, una coppa di cristallo che ricorda il trofeo della Champions League, è avvenuta oggi presso l’albero piantato in memoria di Rialti nel giardino di Campo di Marte, vicino allo stadio Franchi. A consegnarlo l’ex direttore sportivo dell’Empoli e di molti altri club italiani Pino Vitale, amico fraterno di Alessandro. Il comitato ‘Amici di Ciccio’, ideatore dell’iniziativa giunta alla quarta edizione, ha gestito i voti espressi da tutti i responsabili delle redazioni media che si occupano quotidianamente della Fiorentina.

