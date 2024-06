Calcio: Atalanta; amichevole con l’AZ Alkmaar il 27 luglio

agenzia

Prima amichevole internazionale del prossimo precampionato

BERGAMO, 20 GIU – L’Atalanta ha fissato la prima amichevole internazionale del proprio precampionato per il prossimo sabato 27 luglio in casa degli olandesi dell’AZ Alkmaar. Calcio d’inizio previsto alle ore 15 all’AFAS Stadion di Alkmaar con ingresso gratuito per il pubblico. L’AZ, club da cui i bergamaschi avevano prelevato Teun Koopmeiners due estati fa, s’è classificata quarta in Eredivisie, dietro PSV Eindhoven, Feyenoord e Twente qualificandosi alla Champions League come i nerazzurri. Per la squadra di Gian Piero Gasperini, vincitrice dell’Europa League, un banco di prova in vista della Supercoppa Europa del 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid. In occasione di AZ-Atalanta, la società ospitante ha organizzato l’ormai tradizionale “Open Day”, appuntamento estivo dedicato ai propri tifosi. Tra le due compagini c’è un precedente: il 29 dicembre 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo, durante la pausa per i Mondiali in Qatar, gli olandesi vinsero 1-0.

