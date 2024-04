Calcio: Atalanta; De Ketelaere infortunato in ritiro Belgio

agenzia

Noie agli adduttori per l'attaccante, che per ora non rientra

BERGAMO, 22 MAR – L’attaccante dell’Atalanta Charles De Ketelaere ha un risentimento muscolare agli adduttori e salterà l’amichevole di domani del Belgio in Irlanda. Come comunicato dalla Federazione belga, De Ketelaere non ha viaggiato con il resto della squadra. Essendo le sue condizioni sono da rivalutare nei prossimi giorni, De Ketelaere per il momento non ha lasciato il ritiro della propria Nazionale per rientrare a Bergamo: martedì 26 è in programma un’altra partita, a Wembley, con l’Inghilterra.

