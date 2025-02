Calcio: Atalanta; Gasperini, non volevo offendere Lookman

agenzia

'Bravi i miei che hanno evitato un caso Udinese in mondovisione'

BERGAMO, 22 FEB – “Lookman ha avuto un impatto straordinario, riguardo tutto quello che è nato dopo intorno al rigore non voleva essere, la mia, una annotazione offensiva”. Così Gian Piero Gasperini sul botta e risposta a distanza col suo attaccante per il rigore tirato e sbagliato col Bruges martedì in Champions: “Ieri con l’Udinese abbiamo avuto un’idea di quello che abbiamo sfiorato in mondovisione, per fortuna i ragazzi l’hanno evitato – spiega l’allenatore dell’Atalanta -. Avrei voluto che un giocatore forte come lui avesse fatto un gesto nei confronti di De Ketelaere dicendo ‘dai tieni la palla, buttala dentro’. Non è una cosa contro di lui. Se lavora sulla rincorsa sui rigori, lui che calcia di potenza e precisione può diventare un rigorista, magari anche il primo. Senza quattro rigori sbagliati, fatevi i conti dove saremmo in Champions e in campionato”.

