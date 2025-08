Calcio: Atalanta; Juric, per Scamacca spero sia solo l’inizio

agenzia

'Sono molto contento, Gianluca è un ragazzo splendido'

BERGAMO, 02 AGO – “Sono molto contento per Scamacca. A parte il grandissimo gol di sinistro di oggi, in queste tre settimane ho conosciuto un ragazzo splendido. Mi piace tanto, spero sia solo l’inizio”. Così Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, sul gol del centravanti romano che con Bernasconi ha contribuito al 2-1 finale in rimonta nell’amichevole di Lipsia. “Ci sono tanti spunti su cui lavorare e dove possiamo fare meglio, ma tutto sommato sono molto contento. C’è grande cultura del lavoro, una base di serietà veramente notevole”, ha spiegato il tecnico croato al canale ufficiale YouTube del club nerazzurro. Juric ha spiegato la logica dei cambi al 20′ della ripresa con cui ha avvicendato tutti gli 11 di partenza: “L’importante è arrivare tutti pronti alla prima giornata di campionato”. Infine, sul primo approccio con Bergamo, da cui oggi si sono mossi oltre 150 tifosi al seguito della squadra: “Sappiamo come l’ambiente viva la società e la squadra, anche oggi abbiamo ricevuto una dimostrazione d’affetto – chiude l’allenatore atalantino -. La città finora l’ho vista poco, sono chiuso a Zingonia da tre settimane. Per il poco che ho potuto vedere, non mi aspettavo fosse così bella. Sono sicuro che mi troverò benissimo”.

