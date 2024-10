Calcio: Atalanta; lesione al bicipite femorale per Kossounou

agenzia

Difensore sotto terapie: in Champions il 2 ottobre l'infortunio

BERGAMO, 08 OTT – E’ stato resa nota dall’Atalanta l’entità dell’infortunio riportato mercoledì 2 ottobre in Champions contro lo Shakhtar da Odilon Kossounou. Il difensore, attualmente sotto terapie, soffre di una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. Il 23enne in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen era stato sostituito all’83’, alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, da Ben Godfrey. Difficile un rientro dopo la sosta per le Nazionali già contro il Venezia domenica 20 ottobre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA