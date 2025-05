agenzia

L'attaccante non si è allenato. Noie al tendine d'Achille

BERGAMO, 09 MAG – L’Atalanta rischia di dover fare a meno di Ademola Lookman lunedì sera a Bergamo contro la Roma. L’attaccante nigeriano, infatti, stamani non si è allenato in gruppo per un fastidio infiammatorio al tendine d’Achille destro. Verrà rivalutato sabato, quando i nerazzurri lavoreranno ancora al mattino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA