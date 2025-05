Calcio: Atalanta; Lookman convocato per la sfida con la Roma

agenzia

Toloi fuori per un risentimento muscolare

BERGAMO, 12 MAG – L’Atalanta recupera Ademola Lookman per il posticipo di serie A stasera a Bergamo con la Roma. L’attaccante nigeriano, che venerdì aveva accusato un’infiammazione al tendine d’Achille destro, figura tra i 23 convocati dall’allenatore Gian Piero Gasperini. Out, invece, uno degli ex di turno, il difensore Rafael Toloi, per un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Convocati tra gli altri gli under 23 Bernasconi e Obric, un esterno sinistro e un difensore, più il difensore Comi, il laterale Idele e il centrocampista Riccio della Primavera.

